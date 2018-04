Renault Laguna II krijgt bescheiden automaat

Door: BV

e Renault Laguna II is al sinds zijn lancering verkrijgbaar met een automaat, maar dan wel enkel in combinatie met de 3.0 V6 24v. Niet bepaald de meest voor de hand liggende keuze. Daarom breidt Renault het aanbod uit. De 1.8 16v van 115pk (bij 5750t/min.) en 170Nm (bij 3750t/min.) kan vanaf nu gekoppeld worden aan een Proactive automaat met 4 versnellingen. Die automaat kent 9 adaptieve schakelprogramma’s. Een processor analyseert de rijstijl van de bestuurder, het parcours en de toestand van de wagen (zoals belading) en kiest op basis daarvan het geschikte programma. Een impulsbediening zorgt ervoor dat de chauffeur ook zelf kan schakelen. Een elektronisch geregelde gasklep zou voor een soepele schakelovergang moeten zorgen.

De automaat is verkrijgbaar als berline in Expression of Privilège-uitvoering en als Grandtour (break) in de uitvoeringen Dynamique en Privilège. De goedkoopste Laguna II met automaat kost 845.121 BEF of € 20.950.