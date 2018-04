Ford Focus opgefrist

Door: BV

e bescheiden restyling van de Focus, voor het eerst te zien op het Salon van Frankfurt, is er. Op het eerste zicht vallen de hertekende bumpers op. Die zijn voortaan voorzien van een beschermstrip op de hoeken. De richtingaanwijzer, die tot nog toe in die bumper zat, verhuist naar de lichtblok. De voorste lichtunits zijn, geheel in de stijl van de vernieuwde Galaxy, uitgevoerd in helder glas en herbergen ronde optieken voor dim- en grootlicht.

In de uitvoeringen Ambiente, Trend en Ghia verandert er ook één en ander. Bij de Ambiente vinden we voortaan een donker titaniumkleurige middenconsole (die overigens op alle modellen nieuw is), een gewijzigde stoffen zetelbekleding en andere wieldeksels. Bij de sportieve variant, Trend, zijn de wijzigingen het aluminiumkleurig instrumentenbord, een met leder omrand stuurwiel en nieuwe sportieve zetels. De meest luxueuze Ghia krijgt voortaan een met leder omrand stuurwiel, aluminium velgen, een andere bekleding en vloerverlichting extra.

De belangrijkste nieuwigheid in de optielijst zijn de Xenonlampen. Ze zijn verkrijgbaar op de Trend, ColourCollection en Ghia.

Begin 2002 commercialiseert Ford nog 2 nieuwe sportieve versies. De Focus ST170 wordt met 170pk de krachtigste Focus. 0 tot 100km/u kan in 8,2 seconden en de topsnelheid is 215km/u. De ST170 krijgt standaard een zesversnellingsbak, 17" wielen met laagprofielbanden, een aangepaste ophanging in specifieke stylingdetails. Alleen de Focus RS geeft de ST170 het nakijken, maar van deze variant met 220pk aan boord is slechts een gelimiteerde productie van 4500 stuks voorzien.