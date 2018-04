De nieuwe Ford Fiesta in detail

Door: BV

e nieuwe Fiesta wordt in de lente van 2002 in vijfdeursuitvoering gelanceerd. Maar die eer valt dan nog alleen de 5 grootste Europese autolanden te beurt (zoals de UK, Frankrijk en Duistland). In België zullen we het naar alle waarschijnlijkheid nog tot aan het begin van modeljaar 2003, in september 2002, met de ‘oude’ Fiesta moeten stellen. Ford wil trouwens nog meer kopers in het compacte segment aantrekken. Daarvoor zouden ze binnen afzienbare tijd nog 3 nieuwe kleine Fords lanceren. Eén daarvan zal de StreetKa zijn, een compacte roadster op basis van de Ka. Ook van het Ford Fusion Concept, dat uiterlijk wat van een hoge multifunctionele break heeft (en de nieuwe Fiesta als basis neemt), verwachten we een productieversie.

De nieuweling wordt in Ford’s fabriek in Cologne (Duitsland) en Valencia (Spanje) gebouwd en is Őaldus de constructeur- volledig gericht op wat de kopers van kleine wagens vandaag willen. Dat komt al meteen tot uiting in het design. Dat is geheel nieuw. Zoals gebruikelijk groeide ook deze nieuweling in zowat alle richtingen ten opzichte van het vorige model. Daarmee wordt hij 3,91m lang, 1,68m breed en 1,46m hoog. De wielbasis is nu 2,48m. In de koffer kan je 284l bagage kwijt, met de achterbank plat wordt dat bijna 950l. In het interieur is het soberheid troef. Een groot glasoppervlak en lichte tinten zorgen voor een sterk ruimtegevoel.

De veiligheid aan boord van de nieuwe Fiesta wordt gegarandeerd door de aanwezigheid van het IPS. Het Intelligent Protection System omvat frontale airbags (dual-stage, dus de ontplooiingskracht past zich aan de hevigheid van de impact aan), driepuntsgordels op alle zitplaatsen en pedalen die wegklappen bij een ongeval. De gordels vooraan zijn vanzelfsprekend uitgerust met pyrotechnische gordelspanners en spankrachtbegrenzers. Ook zijdelingse airbags en gordijnairbags zullen aangeboden worden.

De Fiesta zal verkrijgbaar worden met 5 motorisaties. De enige diesel wordt een nieuwe 1399cc Duratorq TDCi. Die zal 68pk en 160Nm ontwikkelen. Daarmee zal de compacte Ford in 14,8sec 100km/u op de teller halen en 164km/u snel zijn. Ford heeft het voor die motor over een gemiddeld verbruik van 4,5l/100km.

Het aanbod zal ook nog 4 Duratec benzinemotoren omvatten. Een 1388cc en 1596cc met 4 kleppen per cilinder en een 1297cc die gecommercialiseerd wordt in 2 versies. De 1.3 ontwikkeld 58 of 68pk, de 1.4 is goed voor 80pk en de 1.6 is 100pk sterk. De 1.6 is met een top van 185km/u en een spurt naar 100km/u in 10,8sec de snelste van het gezelschap. Met de lichtste motorisatie is de topsnelheid beperkt tot 150km/u en kan je niet in minder dan 18,8sec naar 100km/u. De verbruiksgemiddelden schommelen tussen 6,1 en 6,6 liter. Stoppen doet de nieuwe Fiesta met geventileerde schijven (258 x 22mm) vooraan en trommels (203 x 36mm) achteraan.

Een onafhankelijke voorophanging met McPherson veerpoten en een semi-onafhankelijke achterophanging moeten voor een plezierig en hedendaags weggedrag zorgen.