Subaru Impreza WRX met Porsche-trekjes

et design-team van Porsche nam de Subaru Impreza WRX in vijfdeursuitvoering onder handen. Het resultaat, de Impreza Sports Wagon type Euro, staat momenteel te kijk op de stand van Subaru op het Autosalon van Tokyo.

De ontwerpers tekenden de Subaru met krachtige vloeiende lijnen. Bij de koetswerkpanelen zitten de aanpassingen vooral in de details, maar voor het ontwerp van de bumpers heeft men vrij spel gekregen. Die dragen dus het duidelijkst de Porsche-stempel. Zelfs de grote ronde mistlichten, typerend voor de nieuwe Impreza WRX, vlogen de deur uit. Ook de kleur van de koets en de velgen zijn specifiek voor dit showmodel. Het interieur kreeg voor de gelegenheid een lichte aankleding en de aluminium accenten die in elke Impreza het dashboard sieren, vinden we voor het eerst ook in het momo-sportstuur terug.

Onder de kap ligt de 1.994cc viercilinder boxermotor met Turbo uit de WRX, maar die heeft hier dubbele bovenliggende nokkenassen en variabele kleppentiming, net als de Impreza WRX STi die in Frankfurt zijn Europese première beleefde. De STi puurt 280pk uit dat blok (265pk voor de Europese versie die er binnenkort aankomt), maar het showmodel houdt het op 250pk bij 6.000t/min en 333Nm bij 3.600t/min. Die wordt Őverassend- gekoppeld aan een elektronisch gestuurde viertrapsautomaat met 'Sport Shift'. Een Tiptronic-functie die handmatig schakelen mogelijk maakt. Of iets in dit showmodel ooit effectief in productie gaat, is nog een groot vraagteken.