Opel Zafira OPC is snelste monovolume

e Zafira, de compacte monovolume met plaats voor 7, krijgt er een nieuw topmodel bij. Zoals we in maart al aankondigden is het een Zafira die door het Opel Performance Center onder handen werd genomen. Dat is een dochteronderneming van de Duitse constructeur die zich specialiseert in het bouwen van Opels voor de racerij én in het maken van topsportuitvoeringen van Opel-modellen voor op de weg. In Génève toonde de autobouwer nog de Opel Astra Coupé OPC X-Treme. Die had 444pk onder de kap en was meer dan 300km/u snel. Met de Zafira OPC zal het zo’n vaart niet lopen, maar met een topsnelheid van 220km/u wordt het toch de snelste monovolume op de markt. 100km/u heb je na 8,2sec op de teller staan. De krachtbron van dienst is de 2.0 16v ECOTEC met Turbo (192pk) die ook in de krachtigste Astra Coupé te vinden is. In de monovolume zou die motor genoeg hebben aan 10,1l brandstof per 100km.

Al die sportiviteit moet natuurlijk ook veilig blijven. Daartoe kreeg de Zafira grotere remschijven (308mm geventileerd vooraan en 264mm achteraan), die hun plaats vinden in specifieke 17-duims wielen met 225/45 rubber. De Zafira OPC krijgt ook een aangepaste afstelling van de TC-Plus tractiecontrole en het ESP. Hij profiteert natuurlijk ook mee van de grote gordijnairbags, die ook de inzittenden op de 2 achterste zetelrijen beschermen en voortaan op elke Zafira tot de standaarduitrusting behoren. De standaardophanging werd vervangen door stuggere veren en dempers. Zowel binnen als buiten werd de aankleding wat sportiever (bumpers, zijschorten, wijzerplaten, lederen sportzetelsij), maar aan de veelzijdigheid van het interieur werd niet geraakt. Je kan dus nog steeds opteren voor 7 zitplaatsen. Opel heeft het zelfs al over een nieuw segment, waarin gebruiksgemak en sportiviteit elkaar vindenij

Dat alles heeft natuurlijk ook een prijs. Voor 1.129.114 BEF of € 27.990 mag u de Zafira OPC de uwe noemen.