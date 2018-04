Opel Omega nu met 2.5DTI

Door: BV

D

e Opel Omega krijgt vanaf volgende maand een nieuwe dieselmotor onder de kap. Het gaat om een 2.5 DTI zescilinder in lijn van BMW-origine met 4 kleppen per cilinder, dubbele bovenliggende nokkenassen en common-rail (met 1350 bar inspuitdruk).

De krachtbron werd speciaal op de Omega afgesteld en produceert 150pk bij 4000t/min. Het maximaal koppel van 300Nm is tussen 1750 en 3000t/min. constant ter beschikking. Ten opzichte van de vorige 2.5 is dat een verbetering van 15% in vermogen en 20% wat het koppel betreft, terwijl het brandstofverbruik niet toenam. Hydromotorbevestigingen met regelbare instelling en een lage compressieverhouding (17,5:1) zouden voor een soepele, trillingsvrije loop moeten zorgen. De motor wordt aangeboden met een handgeschakelde vijfbak en met een vijftrapsautomaat van GM Powertrain.

In combinatie met de handbak moet de Omega sedan in 10,5sec van 0 naar 100km/u spurten en een topsnelheid halen van 208km/u. De automaat heeft een halve seconde meer nodig en loopt 2km/u minder snel. De break haspelt het spurtje af in respectievelijk 11sec (voor de handbak) en 11,5sec (voor de automaat). Hij haalt altijd 200km/u. Het normverbruik is minimaal 7,6l/100km. De automaat vraagt een litertje meer.

Opel doet de Omega 2.5DTI van de hand vanaf 1.206.000 BEF of € 29.900. Vanaf volgende maand krijg je op de zescilindermodellen ESP standaard en vanaf 2002 wordt een DVD-systeem beschikbaar voor de break.