Audi TT Roadster 24: exclusief voor België

Door: BV

udi behaalde vorig jaar de overwinning in de 24-urenrace van Le Mans. Dit jaar in juni verlengde de constructeur die titel. Om dat te vieren brengt Audi speciaal voor België een zeer gelimiteerde reeks van 25 exemplaren van de Audi TT Roadster op de markt.

Als basis voor de TT Roadster 24H gebruikte men de 225pk quattro variant in ‘Ambition’ uitvoering. Die kan zowieso al beschikken over o.a. Xenon koplampen, een elektrische kap, aircoij De 24H doet daar nog een hardtop in koetswerkkleur, een aluminium versnellingspookknop, een 20mm verlaagd onderstel en 18-duims velgen met laagprofielbanden bovenop. Enkel te verkrijgen in ‘Avusgrijs’ en karmijnrood leder voor de binnenbekleding en herkenbaar aan het genummerd 24H-logo op het kofferdeksel. Voor deze exclusieve variant betaal je 2.121.900 BEF of € 52.600.