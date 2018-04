Ford Mondeo krijgt krachtigere diesel

Door: BV

e Mondeo is sinds een jaar op de markt en is naast enkele benzinemotoren verkrijgbaar met twee versies van de direct ingespoten 2-liter turbodiesel met axiale- of radiaalplunjerpomp. Ze zijn respectievelijk 90 of 115pk sterk. Dat aanbod wordt nu uitgebreid met een 130pk versie van diezelfde motor. Op die manier wil Ford in dit segment tegemoet komen aan de stijgende vraag naar dieselpersonenwagens in Europa.

De motor ondergaat enkele wijzigingen om extra vermogen in de schaal te leggen. Zo doet hij beroep op de recentste realisaties op het vlak van common rail technologie. Ford haalt de inspuittechnologie bij het Amerikaanse Delphi. Deze generatie haalt een inspuitdruk van 1.400bar (1.350bar voor de eerste common rails). De nieuwe heet TDCi en niet langer TDDi zoals zijn minder krachtige broertjes. Ford’s grote middenklasser krijgt voorlopig als enige deze 130pk variant. Het vermogen komt vrij bij 4.000t/min. Omdat hernemingen erg belangrijk zijn in het normale gebruik staat vanaf 1.800t/min 330Nm klaar. Een overboost-functie doet dat koppel zelfs oplopen tot 350Nm. De voorlopig krachtigste Ford diesel maakt de Mondeo tot 200km/h snel en trekt hem in 9,9sec tot 100km/h. Ford vraagt een meerprijs van 32.272 BEF of 800 EUR ten opzichte van het 115pk model met gelijke uitrusting.

We vermelden nog even dat de spil in het dieselaanbod, de TDDi van 115pk, enkele thermodynamische verbeteringen ondergaat in de verbrandingskamer. Samen met een gewijzigde turbocompressor resulteert dat in een stillere werking en een gunstiger koppelverloop. De vermogenswaarden bleven behouden (115pk, 280Nm of 310Nm met overboost).