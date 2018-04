BMW 7-reeks limousine: 760Li

Door: BV

a de voorstelling van de nieuwe BMW 7-reeks, net voor de zomer, is Beieren nu ook klaar om de limousine-versie van haar topmodel voor te schotelen. Die mikt op de nog meer gefortuneerde medemens. Vaak zal die niet zelf achter het stuur plaatsnemen en daarom zijn de extra centimeters volledig voor de achterpassagiers bestemd. We herinneren u er nog even aan dat de ‘korte’ 7-reeks, eerst met 3.6 of 4.4 liter V8, aan zijn loopbaan begint vanaf 17 november. De limousine zal vanaf de lente van 2002 zijn eerste nieuwe eigenaars aandoen.

Het model pakt uit met tal van nieuwigheden, zoals het iDRIVE- en ASSIST-systeem, en dat is bij de limousine uiteraard niet anders. U kan in ons nieuwsarchief van de afgelopen maanden natuurlijk nog steeds de betreffende artikels terugvinden.

Onder de imposante motorkap van 7-reeks ligt een gloednieuwe twaalfcilinder van 6 liter. Uitgerust met Valvetronic (variabele kleplichthoogte) en Bi-Vanos (variabele kleppentiming) ontwikkeld de krachtbron 408pk en pakweg 600Nm. Binnenkort volgen vanzelfsprekend meer gedetailleerde gegevens over de 760Li. Deze lange versie kan je nog tot 23 september gaan bekijken op de BMW-stand op de IAA te Frankfurt.