Kia K-ACV: outdoor pleasure

p basis van Kia’s compacte monovolume, de Carens, ontwikkelde de constructeur een multifunctionele concept car. De op aërodynamische kwaliteiten getekende K-ACV (Kia Advanced Concept Van) is uitgerust met een 1.8 liter DOHC benzinemotor om tegemoet te komen aan de Europese smaak inzake motorkeuze in dit segment. Qua ontwerp kruist de K-ACV de kwaliteiten van een traditionele vierdeurs, een break en een MPV. Daarenboven doet hij de geïnteresseerden te goed met een hogere daklijn, zoals de trend dat wil. Dat wil dus zeggen dat in het interieur meer plaats voor de reizigers. In de Concept Van is plaats voor 4 tot 5 personen, maar omdat soms wat meer volk mee moet introduceert Kia een derde zetelrij die bij niet-gebruik dienst doet als bagageafscherming. Het interieur stelt uiteraard ook een grote moduleerbaarheid tentoon.

In het interieur maken nog heel wat andere ideeën hun intrede om een hoogtechnologische indruk te creëren. Zo wordt het centraal gesitueerde instrumentarium overkoepeld door een transparante afdekdak. Daarop kunnen allerlei gegevens en geanimeerde beelden geprojecteerd worden. Op een scherm zien we wat er achter ons gebeurd, want cameras vervangen de spiegels. Een in de lengterichting verstelbare pook en allerlei alu inlegjes helpen de hoogtechnologische look een handje.

Opdat de K-ACV ook wat Outdoor-activiteiten moet kunnen inlossen, installeerde Kia een hoogteregeling. Tegen hoge(re) snelheden hangt de studie laag tegen de grond, om de aërodynamica te verbeteren. Als het echt hachelijk wordt krikt de ACV zichzelf omhoog om zijn bodem van stenen en takken en dergelijke te vrijwaren. Koplampen met LED-technologie verlichten donkere en obscure paden. Achteraan wordt de nieuwe trend, met LED-lichten, aangevuld met neon-verlichting.