Ford Fusion Concept: Urban Adventure Vehicle

p de stand van Ford op het Salon van Frankfurt kwamen we de Fusion Concept tegen. Deze sympathieke jongen geeft een beeld van hoe Ford zich een compacte SUV voorstelt in het segment van de Fiesta.

Dit 'Urban Adventure Vehicle', want zo noemt Ford dit concept, pakt uit met de DISI-motortechniek (Direct Injection Spark Ignition). Ford gebruik daartoe een kleine 1.1 liter met directe benzine-inspuiting, gebaseerd op de traditionele 1.6 liter uit de Focus. Gecombineerd met een turbolader haalt de constructeur 110pk en 160Nm uit de krachtbron. Op die manier kan je -dankzij de kleine cilinderinhoud- bij deellast nog meer profiteren van de directe benzine-inspuiting en het daaruit voortvloeiende lagere verbruik. Toch hoeft de Fusion Concept niet aan prestaties in te boeten, daarvoor zorgt de turbo. Om prestaties, gebruiksvriendelijkheid en zuinigheid nog meer met elkaar te verzoenen installeerde men een geautomatiseerde handgeschakelde versnellingsbak, Durashift-EST.

Een concept car kan niet alleen met een opvallende motor op de proppen komen, zo besliste Ford. Daarom ruste het de Fusion Concept uit met een krachtige bi-xenon koplampen. Gasontladingslampen hebben de eigenschap tot 2,5 keer zo krachtig te zijn als halogeen lampen, terwijl ze zo’n 35% minder vermogen nodig hebben. In het interieur vinden we een geïntegreerd navigatiesysteem terug dat bij het uitstippelen van een route onder meer rekening houdt met de verkeersinfo. Het houdt daarvoor steeds de chauffeur op de hoogte. Om alle reizigers voldoende bezig te houden tijdens de rit implementeerde Ford een multimediasysteem. Dat systeem laat toe te surfen op het internet, een videoconferentie te organiseren of een DVD’tje te bekijken.