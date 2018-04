Volkswagen toont Polo IV driedeurs

Door: BV

oewel we er vorige maand nog niet zeker van waren, mogen we op het lopende Salon van Frankfurt toch ook de Polo driedeurs verwelkomen. Hij neemt vanzelfsprekend de look van de vijfdeurs over. In vergelijking met de vorige Polo 3-deurs, heeft de vierde generatie een plots stijgende gordellijn achter de voordeuren en dat geeft hem een snuifje meer dynamiek.

Volkswagen deelt ons nu ook mee dat de 55pk sterke basismotor een 1.2 8v met drie cilinders is. De variant met 12 kleppen pakt uit met 65pk. In het aanbod staan ook 2 benzines met een inhoud van 1.4 liter. De krachtbron is verkrijgbaar met 75 of 100 paarden. Bij de diesels kunnen we kiezen uit de 64pk sterke 1.9 SDI, de 75pk sterke 1.4 TDI of een 100pk sterke 1.9 TDI met pompverstuivers. De 1.2 TDI met drie cilinders uit de Lupo 3L komt later het aanbod uitbreiden.

Net als de vijfdeurs is dit model leverbaar in vier uitrustingsniveau’s: Base, Trendline, Comfortline en Highline. In Duitsland komt de nieuwe Polo nog dit jaar op de markt, maar wij moeten nog eventjes geduld oefenen tot het begin van volgend jaar. Wie nog eens wil nalezen wat we eerder over de Polo IV te zeggen hadden, kan dat in onze nieuwsrubriek van augustus.