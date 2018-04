Aangepast Renault-aanbod

Door: BV

enault heeft in Frankfurt voldoende in huis om heel wat enthousiaste blikken te voorschijn te toveren. De constructeur pakt namelijk uit met twee nieuwe concept cars, maar daarnaast mogen we ook demso-spacerun: yes"> toekomstige Vel Satis en de gloednieuwe Avantime verwachten. Voorts wordt het modellenaanbod getroffen door enkele nieuwigheden.

De Talisman is een luxueuze vierzitscoupé met vloeiende en gespierde lijn. Het interieur van deze concept car is een ode aan leegte en lichtheid. Toch verbergt het ook heel wat complexe technologieën. De Talisman beweegt zich voort met een dikke V8 van 4.5 liter. De tweede concept car heet Traffic Dataspace. Hij is gebaseerd op de nieuwe bestelwagen van het merk en roept zich uit tot mobiel kantoor. Eind augustus kon u al uitgebreid lezen over de coupé.

De Avantime is een soort halfhoge coupé die zich op het luxesegment stort. Naast deze nieuweling ontdekken we ook de Vel Satis. Ook dit model richt zich tot het prestigieuze segment, maar dan met meer traditionele proporties. De Vel Satis volgt in de eerste plaats de Safrane op, waarvan de productie sinds enige tijd stopte.

Momenteel kies je in de Laguna voor een 1.6, 1.8 of 3.0 benzine of voor één van de twee 1.9dCi’s. Binnenkort wordt dat aanbod uitgebreid met de 2-liter IDE motor van 140pk en de 2.2dCi-motor die voor de gelegenheid 150pk ophoest. De Kangoo gaat het nieuwe jaar in met twee vierwielaangedreven SUV-versies en op de Clio is voortaan ESP verkrijgbaar. Bovendien zal de Clio ook in superluxueuze Initiale-uitvoering leverbaar zijn. De Scènic maakt zich voor het jaar klaar door naar Laguna te kijken. Hij leent er het ESP, gordelspanners op de zijdelingse plaatsen achteraan, het bandendrukcontrolesysteem, gordijnairbags en het remhulpsysteem van. De kleine Twingo zal eveneens verkrijgbaar zijn als Initiale. Het stadswagentje zal in combinatie met de 1.2 16v aan een geautomatiseerde vijfbak, Quickshift 5, gekoppeld kunnen worden.