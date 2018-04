Ford dubbel zo krachtig

Door: BV

ord laat in Frankfurt een extra krachtige Mondeo en Focus zien. Onder de kap van de Mondeo ST220 ligt een 3-liter grote zescilinder die, zoals zijn naam laat vermoeden, 220pk ophoest. In combinatie met de 275Nm is de Mondeo er door instaat in 7,4 seconden tot 100km/h te versnellen en het pas bij 243km/h voor bekeken te houden.

Conform de prestaties krijgt de Mondeo een uiterlijk 'to match'. Hij hangt 15mm lager dan een traditionele Mondeo en krijgt diverse koetswerkattributen om de aandacht te trekken. Daaronder behoren bijvoorbeeld de hertekende voor- en achterbumper, de dubbele verchroomde uitlaat, de dorpelverbreders en de 16-spaaks 18duims alu velgen. In het interieur zorgt de lederbekleding om het executive-karakter van de ST220 kracht bij te zetten.

Wie het liever wat kleiner doet, vindt zijn gading bij de Focus ST170. De 2.0 Duratec ST-motor is hier 170pk sterk, ofwel 40pk meer dan de gewone 2-liter. De krachtbron pakt tevens uit met een knappe koppelwaarde van 195Nm. Deze compacte middenklasser wordt er tot 215km/h snel mee en spurt in 8,2sec tot 100km/h. De ST170 brengt het vermogen over met een nieuwe handgeschakelde Durashift zesbak. Net als de krachtige Mondeo, doet de Focus het met een aangepast uiterlijk en een eigen interieur dat volledig op de chauffeur (en zijn copiloot) is gericht.

Bij Ford staat tevens een wegversie van de Ford Focus RS uit het WRC-programma (World Rally Championship). Het model zal in een beperkte oplage van 4.500 stuks verkocht worden. Of en hoeveel er naar ons landje zouden komen, wist Ford ons er nog niet bij te vertellen. De Focus RS wordt aangedreven door de 2-liter Duratec RS krachtbron uit het WRC model. Door toepassing van een Garrett GT turbocompressor met intercooler jaagt deze RS 220pk en ruim 300Nm over de weg. Om dat geweld degelijk op de baan te zetten, monteerde Ford een zwaar onder handen genomen vijfbak uit de beschaafde Focussen.