Volvo S60 AWD: four wheel drive

Door: BV

D

e S60 werd van meet af aan reeds omschreven als meest dynamische Volvo ooit. De Zweden doen daar nu nog een schepje bovenop door op het Salon van Frankfurt de S60 AWD te lanceren. Deze eerste Volvo met elektronisch gestuurde vierwielaandrijving moet nog meer rijplezier bieden. De verkoop van het model begint bij aanvang van het nieuwe jaar.

De Volvo versast zijn vermogen via een natte meervoudige plaatkoppeling (lamellenkoppeling) van Haldex naar de voor- en achterwielen. Het elektronische gestuurde systeem gaat na in welke toestand de auto zich bevindt en wat de bestuurder wil. Zo zal het AWD-systeem op slechte wegen en op losse ondergrond snel en stevig ingrijpen zodat de wielen met de meeste tractie het meeste vermogen krijgen. Toch grijpt het niet altijd in wanneer er een snelheidsverschil optreed tussen de wielen. In bochten en bij parkeermanoeuvres bij een laag toerental weet de Haldex techniek dat er geen tussenkomst nodig is. Bijgevolg wordt inertie vermeden.

Het AWD-systeem is aangesloten op de multiplex-bedrading in de auto. Zo kan de vierwielaandrijving communiceren met onder andere het tractiecontrolesysteem en het DSTC-systeem (Dynamic Stability and Traction Control).

De S60 AWD rijdt rond met de 2.4 liter vijfcilinder met lage-drukturbo. Die levert nog steeds 200pk bij 6.000t/min en levert 285Nm koppel bij 1.800t/min.