Renault Vel Satis: resoluut anders

Door: BV

Het S-segment, dat van de prestigewagens, vertegenwoordigt 12,7% of ongeveer 1,9 miljoen wagens van de Europese automarkt. Een aantal gespecialiseerde Duitsers (BMW, Mercedes en Audi) halen de meeste kopers over de streep. Renault is de eerste algemene constructeur en staat op de vijfde plaats, achter Volvo. Renault wil dat segment herverdelen met de komst van de Vel Satis. Vanaf 2002, het eerste volledige productiejaar, wil de constructeur 3% van het segment inpikken. Het model is in de productieversie voor het eerst te bekijken op de IAA van Frankfurt.

De Vel Satis werd volledig in het teken van gebruiksvriendelijkheid en comfort ontwikkeld. Dat is voor het eerst merkbaar bij het opentrekken van de portieren. Die zijn namelijk zo ontworpen dat instappen extra makkelijk verloopt. Bovendien kom je op zetels terecht die wat hoger staan. De Vel Satis is met name 13cm hoger als de Safrane. Dankzij de lange wielbasis (2,84m) pakt de nieuweling uit met een erg ruim interieur dat door de grote glasoppervlakken nog beter uitkomt.

Renault herbekeek de Franse interpretatie van een topberline. Net als de uiterlijke waarneembare kwaliteit is de algemene indruk in het interieur onberispelijk. De Vel Satis harmoniseert stoffen, leder, hout, aluminium en diverse kleuren volgens de Franse luxe-industrie. Er ging ook veel aandacht naar de tactiele gewaarwordingen. Het dashboard is tweekleurig om het heldere en ruimtelijke gevoel te benadrukken. Het interieur zit voorts vol met sensoren om het gebruikscomfort ten goede te komen (regensensor, lichtsensoren -voor de lichten en de zelfdimmende spiegels-, vochtigheidssensor -voorkomt dat de ruiten beslaan-, zonnesensor -past de airco-instellingen aan-, verontreinigingssensor -voorkomt dat vieze geurtjes het interieur binnendringen-,...). Iedere inzittende kan de airco naar eigen wens instellen. De Vel Satis kan ook aanspraak maken op de Adaptive Cruise Control. Met behulp van een radar in de voorbumper bewaart de auto voldoende afstand tot de voorliggers.

Souplesse en rijplezier stonden centraal bij de keuze voor zowel de benzines als de diesels. De Vel Satis zal worden aangedreven door een 2-liter turbo, een 3.5 V6, de 2.2 dCi of een 3-liter dV6. De eerste is een geheel nieuwe krachtbron van 165pk en 250Nm dankzij het gebruik van een turbocompressor met dubbele ingang. De tweede benzinevariant is de 3.5 liter grote zescilinder. De krachtbron is goed voor 245pk en 330Nm. Deze motor voldoet al aan de Euro 4 emissienormen door het gebruik van onder andere twee prekatalysators en twee hoofdkatalysators. Natuurlijk is de motor ook voorzien van heel wat hedendaagse technologie om tot een zo efficiënt mogelijke verbranding te komen. Een herziene versie van de 2.2 dCi dient als basisdiesel. Deze motor ontwikkelt nu 150pk en 320Nm en zal vanaf 2002 ook in de Laguna te zien zijn. Renault bouwt eveneens een 3-liter dCi zescilinder. Hij is goed voor 180pk en 350Nm. De Vel Satis beschikt over dezelfde zesversnellingsbak als de Laguna en de Avantime. We zullen ook kunnen opteren voor een proactieve vijftrapsautomaat.

We kunnen nog mededelen dat de veiligheidsuitrusting weer op hetzelfde hoge niveau staat en dat Renault kosten nog moeite spaarde om een erg stijve, maar tevens lichte koets te bouwen.