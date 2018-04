Land Rover Defender 2002

Door: BV

D

e Defender krijgt voor het nieuwe modeljaar wat extra uitrusting. De Britse constructeur voorziet nu op de meeste modellen elektrisch bediende ramen, centrale vergrendeling, nieuwe (en veiligere) deursloten, een herzien verwarmingssysteem, radiovoorbereiding en twee luidsprekers,ij Bovendien krijgt het dashboard een discrete oplapbeurt met moderne knoppen. Daardoor gaat de ergonomie er wat op vooruit.

In optie is de Defender nu ook uit te rusten met een Cold Climat Pack. Dat bestaat uit een krachtige voorruitverwarming en verwarmde stoelen. Er zijn ook nieuwe velgen in optie verkrijgbaar.

Land Rover verbeterde ook de algemene kwaliteit van de Defender. De directe nakomeling van de allereerste Land Rover uit 1948 is nu beter gewapend tegen corrosie, maar daar blijft het uiteraard niet bij. Land Rover werkte ook aan -op het eerste zicht- verwaarloosbare details als het aandrijfmechanisme van de wisserbladen. Dat werkt stiller en presteert beter. Ook het achterportier werd volledig herzien.

Tot slot kunnen we nog melden dat de Td5 dieselmotor vanaf heden voldoet aan de Euro 3 emissienorm. De geupdate Defender staat tegen de jaarwisseling bij de dealer met een iets hogere prijs.