Chevrolet Trailblazer in september

hevrolet toont op het Salon van Frankfurt twee nieuwigheden. De Amerikanen zetten in de eerste plaats de traditie van grote en comfortabele terreinwagens verder met een nieuwe Trailblazer. Het model pakt uit met een grote torsiestijfheid en een ophanging die geschikt is voor het betere terreinwerk. De vooras heeft een onafhankelijke wielophanging en twee dubbele A-armen. De starre achteras wordt in het gelid gehouden door vier trekkende armen, een panhardstang en schroefveren.

De Trailblazer heeft een gloednieuwe 4.2 liter Vortec zescilinder-in-lijn motor in het vooronder. De motor is voorzien van variabele kleppentiming en levert 273pk. 373Nm bij 3.500t/min geven de Trailblazer voldoende trekkracht wanneer hij zichzelf op het onverhard moet bewijzen. In normale omstandigheden worden de achterwielen aangedreven, maar via een druk op een knop schakelt de Autotrac vierwielaandrijving in.

Op de IAA staat tevens een TransSport met vierwielaandrijving. Die versie zal vanaf 2002 het modellenaanbod uitbreiden. Het Versatrak-systeem is volledig op comfort gericht. Op asfaltwegen en andere wegen met veel grip worden alleen de voorwielen aangedreven. Zodra het systeem gripverlies detecteert schakelt het onmiddellijk over op vierwielaandrijving, zonder dat de bestuurder hoeft in te grijpen.