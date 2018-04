Opel maakt van nieuwe Corsa Combo veelzijdige bestelwagen

Door: BV

p het Frankfurtse Salon (IAA) in september zal de Opel de gloednieuwe Combo voorstellen. De Combo is net als de vorige versie gebase erd op de populaire Corsa en zal dus heel wat van de mechaniek, zoals onderstel en motoren, overnemen.

De Combo Cargo komt voor het eerst op de markt in november, maar in de lente van 2002 zal een Tour versie worden aangeboden. Net als bepaalde versies van de Citroën Berlingo/Peugeot Partner en de Renault Kangoo richt de Tour zich als vrijetijdsvoertuig tot jonge gezinnen en amateursporters. Combo-rijders kunnen kiezen uit een 1.6 benzine van 87pk en 138Nm of 2 ECOTEC-diesels. Het gaat om de 1.7DI en 1.7DTI met respectieve vermogens van 65pk en 130Nm en 75pk en 165Nm.

De nieuwe Combo groeide met 93mm tot 4,32m. Dankzij een 236mm langere wielbasis (nu 2.716mm lang) kan er tot 2.880 liter en 810kg in de koffer van de Cargo. Als surplus kan de Combo tot 1.200kg geremde aanhanglast meezeulen. Om al dat gewicht te kunnen verwerken hebben de ingenieurs de achteras met halfonafhankelijk ontwerp en een torsiestang in dubbel U-profiel stevig onder handen genomen. Vooraan rust de Combo op het hulponderstel en het DSA-ontwerp (Dynamic Safety) van de recentste Corsa. De koffer werd 1,78m lang en 1,38m breed, er kunnen voorwerpen tot 1,20m hoogte in. Tussen de symmetrische zwaaideuren is voldoende plaats om een europallet te laden.

De Combo wordt in alle omstandigheden uitgerust met 2 grote frontale airbags, gordelspanners met spankrachtbegrenzer en het Pedal Release System. ABS en actieve hoofdsteunen staan in optielijst. Opel biedt, eveneens in optie, het infotainmentsystem aan. Zo vindt de bestelwagen steeds de weg terug naar huis met het moderne navigatiesysteem. Ook een handenvrije GSM behoort tot de mogelijkheden. De topmodellen worden uitgerust met een radio en CD-wisselaar.