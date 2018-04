Opel en BASF ontwikkelen nieuwe remvloeistof

Door: BV

E

en tweejarig samenwerkingsprogramma van Opel en BASF wordt nu gevierd met een nieuwe remvloeistof. De remvloeistof kreeg de naam Hydraulan® 404. Het grote voordeel van Hydraulan® 404 is dat het zelfs bij erg lage buitentemperaturen tot Ő25°C een voldoende lage viscositeit behoudt. Dit is essentieel voor de goede werking van het ESP stabiliteitsprogramma. De doorstroomeigenschappen van de remvloeistof blijft immers optimaal, waardoor het opbouwen van de remdruk niet meer tijd in beslag neemt dan normaal.

Opel en BASF testten het product onder extreme omstandigheden. Er werden nooit storingen gesignaleerd door het ESP-systeem. Zelfs niet bij temperaturen van Ő40°C. Ook aardig is het hoge natte kookpunt (173°C) van de vloeistof. Dit is belangrijk, want zelfs moderne remsystemen kunnen niet verhinderen dat een zekere hoeveelheid water in de vloeistof belandt. Remvloeistoffen op basis van polyglycolether bieden het voordeel het binnenkomende water te kunnen binden zodat het niet bevriest. De Opel Astra is de eerste in Duitsland ontwikkelde auto die de Hydraulan® 404 krijgt.