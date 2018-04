Eindelijk diesel voor Toyota Previa

Door: BV

een diesel aanbieden in het monovolumesegment hoort niet, dat weet Toyota ook. De grote Previa was tot nu enkel verkrijgbaar met de 2.4 benzine van 156pk, maar daar komt binnenkort verandering in. De Japanse gigant zal namelijk de 2-liter D4-D gaan aanbieden, die eerder al in de Corolla en Avensis verscheen. Deze met common rail gevoede dieselmotor pakt uit met een turbo met variabele geometrie en vier kleppen per cilinder. Twee balansassen die in de tegengestelde richting draaien zorgen ervoor dat de motor soepeler draait. De krachtbron is in deze configuratie 116pk sterk (tegenover 90pk voor de Corolla en 110pk voor de Avensis) en levert vanaf 1.800 toeren 250Nm trekkracht. Dat volstaat om de 1,6 ton zware kolos 175km/h snel te maken. Een spurtje tot 100km/h duurt 13,6 sec. De Previa D4-D heeft volgens de gemengde norm genoeg aan 7,2 liter diesel per 100km. Toyota maakt zo de Previa aantrekkelijker met aanzienlijk lagere gebruikskosten zonder aan rijplezier in te boeten. Prijzen beginnen bij 1.201.000 BEF of € 29.772 voor de Linea Luna.

De Avensis Verso, waarover we u vorige maand reeds berichtten, zal de motor tegen het einde van het jaar onder de kap krijgen. Toyota zou ook plannen hebben voor een Corolla Verso.