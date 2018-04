Smart Crossblade doet het zonder

Door: BV

Het is haast een verplichting om op het grootste Salon van allemaal een publiekstrekker te hebben. MCC toont er ons de recentste interpretatie van haar Smart-concept. De Crossblade werd gebaseerd op de cabrio-versie van het stadswagentje. De stijlstudie richt zich voornamelijk naar jonge en dynamische mensen die ontspanning en fitness hoog in het vaandel dragen. Het compromisloze design doet het zonder dak en voorruit. Zelfs de deuren moesten eraan geloven. De Crossblade koppelt een heel nieuwe gevoel aan een auto. Het ontwerp wil chauffeurs het spannende gevoel meegeven dat je normaal alleen maar beleeft als je bijvoorbeeld gaat rollerbladen of skaten.

Uiterlijk verschilt de Crossblade sterk van de Cabrio waarvan hij werd afgeleid. De mat zwarte koetswerkpanelen staan in schril contrast met de grijze Tridion veiligheidskooi. In het interieur domineren de rode stoelen met zwarte inlegstukken die werden afgeleid van de standaard exemplaren. Achter de stoelen is er plaats voor 150 liter bagage in een afgesloten ruimte. Het windscherm geeft de cockpit diezelfde look als de klep van een helm. Het interieur werd ontdaan van tapijt en andere stoffen onderdelen. Op de vloer anti-slip laag aangebracht zoals je ook op skateboard ziet. De zetels, het stuurwiel, het pookje en de zijdelingse veiligheidsbalken werden met leder overtrokken die bestand zijn tegen vocht en tegelijk aangenaam zijn om aan te raken. Op de snuit vinden we de lichten met dubbele optiek van de cabrio terug, maar de lichten achteraan zijn nieuw. Achter het helder glas zitten diodes.

Hoewel het uiterlijk sterk wijzigde doet de motor dat niet. Onder de koffervloer ligt de 0599 cc grote driecilinder uit de bestaande modellen. Hij brengt dus 55 pk en 88 Nm op. Ondanks de afwezigheid van de deuren kan de Crossblade prat gaan op een stevige koets. Net als in de cabrio versie werden stalen structuren aangebracht ter hoogte van de vloer en de A- en B-stijlen. De stoelen met ingebouwd stalen frame zorgen voor extra veiligheid. Gordelspanners met spankrachtbegrenzers en twee frontale airbags zitten er natuurlijk ook op.