BMW 1- en 6-reeks in de maak

e laatste jaren kregen we van BMW een stortvloed van designstudies te zien. Een kleine stadswagen (foto) passeerde ook al de revue, waardoor heel wat speculaties ontstonden omtrent een toekomstige kleine BMW. Het hek is nu eindelijk van de dam. In 2004 komt een BMW 1-reeks op de markt!

De 1-reeks komt postvatten tussen de mini en de toekomstige 3 Compact die beide tussen het einde van de zomer en de jaarwisseling gecommercialiseerd worden. Freude am fahren blijft de slagzin. Achterwielaandrijving, prima handling en eerste klas kwaliteitsmaterialen zullen ervoor zorgen dat de nieuwe een echte BMW wordt.

Na het verdwijnen van de 8-reeks Coupé (twee jaar geleden ondertussen) bleven de liefhebbers van grote sportcoupés een beetje op hun honger. Ook voor hen is er goed nieuws nu, want binnen een jaar of 5 zal er weer een Coupé -die opnieuw 6-reeks noemt- op de baan te zien zijn. De eerste 6-reeksen liepen tussen 1976 en 1989 van de band en in ’90 nam de exclusieve 8-reeks de fakkel over. Meteen vertelt de autoconstructeur uit Beieren er bij dat er ook een cabrio-versie op stapel staat.

De studies voor deze nieuwe modellen begonnen alvast. Uiteraard zullen de nieuwe modellen vasthouden aan de bekende nomenclatuur. Wij houden u op de hoogte.