Non conformistische Renault Vel Satis

Door: BV

et segment van de luxewagens wordt tot nader order nog steeds gedomineerd door overwegend Duitse specialisten. Vorig jaar trok het prestigieuze segment 1.888.561 kopers. Het merendeel ging daarvoor langs bij BMW, Mercedes, Audi en Volvo, maar op het einde van de top-5 zien we Renault. De Franse autoconstructeur heeft zijn positie voornamelijk te danken aan de Espace die voor ¾ van de verkoop zorgt. Het E-segment kent ondertussen 2 types klanten: de liefhebber van de traditionele drievolumeberlines en een non-conformistisch cliënteel. Deze laatste zijn moderne en dynamische wereldburgers die een ?andere? auto zoeken met een andere vorm die gerechtvaardigd wordt door zijn functie: comfort, interieurruimte, helderheid, gecombineerd met de basiswaarden van een prestigewagen zoals aangepaste motoren, comfort, veiligheid en kwaliteit. Het is vooral die groep van selectieve klanten waartoe het nieuwe vlaggenschip van Renault zich richt.

De Vel Satis volgt de Safrane op. Hij volgt de huidige trends door een koetswerk aan te bieden dat ruimschoot in de hoogte investeert. Hij wordt 4,86 m lang, 1,86 m breed en berust op een wielbasis van 2,86 m. Met een hoogte van 1,58m is hij 13 cm hoger dan de gemiddelde berline uit deze klase. Daardoor biedt hij een ruim interieur, waarin de passagiers hoger zitten dan normaal. Op die manier benut je de beschikbare ruimte een pak efficiënter. Voorin zit je op een 10 cm hogere stoel in vergelijking met de Safrane!

De Vel Satis mikt resoluut naar de top van het segment. Zijn uiterlijk vol zelfvertrouwen, krachtig gelijnde achterzijde met panoramische ruit en opvallende koetswerkpanelen zijn gebaseerd op de concept cars Initiale (1995) en de Vel Satis (1998). In het interieur wordt de verfijning benadrukt door de overdaad aan gefronst leder en gelakt houtwerk. De combinatie van zachte, zuivere lijnen, ton-sur-ton elementen in lichte kleuren en strak geperforeerd (zitkussen en rugleuning) Connolly leder creëren de typische Vel Satis sfeer. De grote glasoppervlakken en de hoge zitkussens dragen bij tot de helderheid van het interieur.

De Vel Satis gebruikt een McPherson voorwielophanging en een nieuwe gepatenteerde multilink achterophanging van het driehoekstype. Bij dit nieuwe type ophanging zijn slechts drie verbindingspunten tussen wielen en koetswerk en door de aanwezigheid van een gefilterd hulpframe en extra filterende bufferelementen blijven de rolgeluiden tot een minimum beperkt en is het rijcomfort optimaal.

De grote Vel Satis wordt aangedreven door een 3.5 V6 benzine. Dit is een eerste resultaat van de samenwerking tussen Renault en Nissan. De motor ontwikkelt 235 pk bij 6000 t/min en 330 Nm bij 3600 t/min. Om het koppelverloop over het volledige toerentalbereik te verbeteren, beschikt hij over continue faseregelaars van twee inlaatnokkenassen en een elektronisch geregelde gasklep.

Als tweede aanbod biedt Renault een 3.0 24v V6 diesel, gevoed door een turbo met variabele geometrie en common rail, aan. Hij produceert 180 pk bij 4400 t/min en 350 Nm bij 1800 t/min. De twee motoren worden verbonden aan een proactieve vijftrapsautomaat met tiptoetsschakeling.

Uiteraard werd in de Vel Satis veel aandacht geschonken aan technologie en multimedia. Hij is uitgerust met een DVD-systeem en wegklapbaar 6,5 inch 16/9 scherm, een Grand Auditorium Carbase radio met 6-CD-wisselaar en een intelligent Carminat navigatiesysteem dat rekening houdt met de verkeersinfo van allee FM-zenders. Natuurlijk werd, net als in de Laguna, de sleutel vervangen door een contactkaart. We vinden in de Vel Satis ook nieuwe comfortabelere stoelen uit drie delen (zitkussen, rugleuning en bovenzijde rugleuning) en geïntegreerde gordels. Ook de automatische parkeerrem doet zijn intrede. Hij wordt uitgeschakeld bij het starten en opnieuw geactiveerd bij het stilleggen van de motor. De nieuwe cruise-control houdt rekening met de snelheid van de voorligger. Je vindt op de Vel Satis ook nog een automatische ontsteking van de koplampen, regensensor, parkeerhulp, brandstofklep met geïntegreerde opening (geen vuldop meer), ESP, bandendrukcontrole, remhulpassitentie, geprogrammeerd veiligheidssysteem, 8 airbags...

Renault hoopt op een marktaandeel van 3 %. Over de periode 2002-008 plakken ze een streefcijfer van 300.000 voertuigen. De Vel Satis zou voor het einde van het jaar op de markt komen.