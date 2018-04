Nieuwe Common Rail diesel voor Ford Focus

Door: BV

a de zomer komt een nieuwe dieselmotor het Focus aanbod verrijken. De nieuwe krachtbron werd afgeleid van het 1.8 TDdi Endura motorblok en maakt nu deel uit van de Duratorq-familie. Het gaat opnieuw om een 1.8 turbodiesel die deze keer werd uitgerust met een Common Rail inspuiting van de tweede generatie. Dit TDCi blok onderging een reeks structurele verbeteringen om betrouwbaarheid en geluidsniveau te verbeteringen. Het werd tevens aangepast aan de specifieke attributen en de hogere vermogenswaarden van de common rail versie.

Ford belooft een erg soepele en rustige krachtbron die zich laat opmerken door een doorgedreven verfijning. De TDCi motor ontwikkelt 115 pk bij 3.800 t/min en 250 Nm bij 1.850 Nm. Bovendien is de krachtbron uitgerust met een automatische functie die voor een tijdelijke koppelverhoging zorgt. In dit geval kan je rekenen op een koppel van 280 Nm bij dezelfde 1.850 Nm. Erg handig dus voor wie bijvoorbeeld op autostrades wenst te versnellen. Met deze motor is je Focus 193 km/h snel en heb je 10,8 seconden nodig om tot 100 km/h te versnellen. Met de 9,5 sec om van 50 tot 120 km/h te hernemen in vierde rij je menig autobestuurder op een hoopje.