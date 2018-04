Hyundai HCD6 Concept Car

Door: BV

H

et koreaanse merk stelt op de Chicago Auto Show deze maand een nieuwe concept car voor. De HCD6 Roadster Concept Car is een sportieve tweezitter, ontworpen door de Californische HATCI design studio in Fountain Valley. Hij is 4,03m lang, 1,75m breed en 1,15m hoog. Tot de eerder uitzonderlijke design-features behoren o.a. de losstaande voor- en achterbumpers, een hoog gemonteerde uitlaat en diep uitgesneden zijdelingse luchtinlaten. Aan het eind van de middenconsole zit een enkele roll-bar. De ver doorgetrokken lichtblokken bevatten 8 lichtunits die door één enkele lichtmotor gevoed worden. Glasvezelverbindingen zorgen voor het lichttransport. De buitenste lichtunits draaien mee met de voorwielen voor een betere verlichting, vooral in de bochten.

Onder de doorzichtige motorkap zit de 2.7l V6 DOHC Hyundai-motor (die ook in de Santa-Fé ingebouwd wordt), en in licht gewijzigde vorm 215pk produceert. Een dubbele benzinetoevoer legt de nadruk op het sportieve karakter van de motor die voor de gelegenheid aan een manuele zesbak wordt gekoppeld. De krachten worden middels 18” lichtmetaal en 245/45 banden op het wegdek overgebracht.



Het interieur is simpel en functioneel. De high-tec materialen worden aangevuld met leder en metaalaccenten. Het instrumentarium is beperkt tot een toerenteller, snelheidsmeter, olietemperatuur en benzinemeter. De bedieningsinstrumenten werden beperkt tot slechts 2 knoppen. Eén daarvan staat in voor de controle van het audio-systeem (met o.a. CD- en MP3-speler), terwijl de andere instaat voor de overige functies.



Er zijn momenteel geen plannen voor een commercialisering.