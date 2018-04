Mercedes A biedt meer ruimte

Door: BV

at Mercedes het al een tijdlang over een verlengde A-klasse heeft is algemeen geweten. Met de voorstelling van de vernieuwde A lijkt het project in een stroomversnelling te geraken, want de 17 cm langere versie wordt al vanaf de lente bij de eerste dealers verwacht. Mercedes-Benz’ streched ruimtewonder maakt zijn officieel debuut op het Salon van Genève dat loopt van 1 tot 11 maart. Het langere model beloont bijna uitsluitend de achterpassagiers, maar ook de kofferruimte kan meer bagage verdragen. Het koffervolume groeit met zowat 140 dm³ tot een magazijn van 1.930 dm³. Sinds 1997 verkocht Mercedes 550.000 A-klasse-tjes. Nagenoeg 12.400 exemplaren daarvan kwamen in België terecht, waardoor het Duits-Amerikaanse concern prompt op een martktaandeel kan rekenen van 5,5%.