Bentley verkoop en Arnage Long Wheelbase

entley verkocht in 2000 35,4 % meer luxewagens dan het jaar voordien. De cijfers groeiden van 1.007 naar 1.364 eenheden. In zowel de Verenigde staten als Groot-Brittanië was het realiseren van hogere verkoopcijfers zowaar een thuismatch. De markten groeiden respectievelijk met 27 en 29 % ten opzichte van ’99. De grootste winst werd echter geboekt in Japan (+42,4 %) en Europa (+49 %). De Arnage Red Label zorgde hier voor de flinke stijging. In de USA vond dan weer de Continental R en T vlot de weg naar de klant. Hij zorgt er zelfs voor bijna 20 % van de verkoop. Het Verre Oosten is het meest enthousiast; Bentley verkocht 102 % meer.

De vrij populaire Arnage Red Label (foto) wordt binnenkort aangeboden met lange wielbasis. Die is in dit geval 3.366 mm lang wat de totale lengte op 5.640 mm brengt. De langere wielbasis brengt eigenlijk enkel voordeel voor de achterpassagiers die over een voetruimte van bijna 1,2 m beschikken. De koffer is 374 liter groot. De Arnage Red Label Long Wheelbase weegt 2.655 kg en wordt nog steeds aangedreven door de grote V8 met alu cilinderkoppen van 6.750 cc. Het ding zet bij 4000 t/min 405 pk op de weg en bij 2100 t/min hangt er al 835 Nm aan de versnellingsbak. Hoewel je de Bentley niet superdynamisch bestuurt laat hij toch een acceleratie van 0-100 km/h toe in 6,4 sec. De elektronica regelt de topsnelheid op 249 km/h af.

Hoeveel je de uitgerekte limousine extra zal betalen kunnen we nog niet zeggen, maar gezien de basisprijs van bijna 13 miljoen BEF of € 322.260 zal het supplement peanuts zijn.