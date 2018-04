BMW beloond

Door: BV

nlangs kwam de BMW X5 als winnaar uit de bus bij de 'What Car? Car of The Year 2001 Awards'. De verkiezing hield rekening met het algemene prestatieniveau en veiligheid van de hedendaagse 4x4?s, maar ook de praktische aspecten kwamen aan bod. De X5 verhinderde daarmee dat de Lexus RX 300, of de Land Rover Freelander met de eer gingen lopen. Ook werd hij uitgeroepen tot de veiligste 4x4 door het IIHS (Insurance Institute of Highway Safety). Alweer liet de X5 concurrenten als een RX 300, Mercedes M-klasse en een Land Rover Discovery achter zich. Het IIHS is de Amerikaanse tegenhanger van de Europese NCAP tests. De X5 dankt zijn overwinning aan zijn rijkelijke veiligheidsuitrusting en het feit dat hij het typische ladderonderstel (dat meestal gebruikt wordt bij off-road voertuigen) inruilt voor een onderstel dat bij een ongeval meer energie opslorpt.

Voorts ging de M3 met de 'Performance Car Award' lopen en voor de zesde maal op rij sleepte de 5-serie de 'Executive Car prize' in de wacht.