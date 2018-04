Fiat gebruikt GM-platform

Door: BV

m de kosten zoveel mogelijk te drukken worden overal ter wereld samenwerkingsakkoorden gesloten. Alle grote merken implementeren zo hun eigen platformpolitiek. Meerdere wagens worden dan op éénzelfde platform gebouwd, wat een enorme besparing betekent in de ontwikkelingskosten. Immers, hoe meer je kan besparen in de ontwikkelingsfasen, des te sneller de wagens renderen. In een autolandschap -met bikkelharde concurrentie- dat steeds sneller nieuwe modellen lanceert is dit erg belangrijk. De Italiaanse Fiat-group heeft met General Motors een akkoord bekomen om voor de opvolger van de Alfa Spider een GM-onderstel te gebruiken. Daarmee komt de volgende versie van de Spider meteen op het chassis te staan van onder andere de toekomstige Vectra en Omega. Opel is immers een dochteronderneming van GM en gebruikt/herbruikt ook allerhande GM-onderstellen.

De nieuwe Spider zou pas rond 2004 op de markt komen en zou eveneens voor een terugkeer van de Italianen op het Amerikaanse vasteland moeten zorgen.