Volkswagen Microbus concept car

n 1950 werd te Wolfsburg de wereldberoemde Volkswagen Bus op de markt gebracht. De productie van het hippiebusje met luchtgekoeld boxermotortje werd na 1.800.000 eenheden in 1967 stopgezet. Volkswagen blaast deze legende nieuw leven in door op het Salon van Detroit de Microbus Concept Car voor te stellen.

De studiemodel werd volledig door de Californische Volkswagen-designers speciaal voor de Amerikaanse markt ontworpen. Het cult-busje van weleer steelt de show door heel wat innovatieve ideeën zoals de opvallende vormgeving met Xenon-koplampjes, elektrisch openende en sluitende deuren, integraalgordels voor alle passagiers, een 7" scherm in de middenconsole, 4 videoschermen in de rugleuningen van voor- en achterzetels, 2 uitklapbare displays tussen de achterste zetelrijen, geen binnenspiegel maar camera...

Net zoals de VW Kever zijn reïncarnatie zag in een moderne Beetle is ook de Microbus een moderne interpretatie van een alom gekende oer-bus. De kleine bus van weleer is groot geworden, 4,72m om exact te zijn, en hetzelfde lot onderging de motor. De 231 pk sterke 3.2 V6 (goed voor 320Nm) hangt in dit geval aan een automatische vijfversnellingsbak.

Het groene-met-rode-en-gele-bloemen-busje van Ben Pon straalt 50 jaar later nog steeds eenzelfde persoonlijkheid en vrijheid uit. Voorlopig is er nog geen sprake van productie.