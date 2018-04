Meer pit voor Smart

Door: BV

H

et micro-autootje dat tot stand kwam door een samenwerkingsakkoord tussen Swatch en Mercedes krijgt een opgevijzeld 0599cc motortje. De huidige versies ontwikkelen naargelang het uitrustingsniveau 45 of 55 pk. De nieuwste telg van de Smart-familie doet daar 7 pk bij waardoor hij 62 paardjes voor de 2,5 meter lange koets spant. Ondanks het extra vermogen blijft het stadswagentje omwille van de stabiliteit elektronisch begrensd op 135 km/h. Hij zal enkel verkrijgbaar zijn als Smart&Pulse in de driedeursversie en de tweedeurs cabrio.

Smart maakt van de gelegenheid gebruik om enkele nieuwe stofjes en buitenkleuren te introduceren. Voortaan heeft u dus meer keuze bij de aankleding van uw Smart. De blauwe kunststof boordplank wordt ingeruild voor een grijs exemplaar.

Waar en wanneer de krachtigste Smart in de showroom komt te staan is nog niet geweten. Ook over de prijs tasten we nog in het duister.