Opel Vivaro klaar voor vliegende start

a Duitsland en Frankrijk, is het nu aan België om de nieuwe Opel Vivaro feestelijk binnen te halen. Een praktische en veelzijdige bestelwagen die qua comfort, ergonomie en uitrusting in de buurt van een personenwagen moet komen

De Vivaro wordt op de voorwielen aangedreven. Je hebt de keuze uit 2 1.9l turbodieselmotoren met common-rail injectie, 82pk of 100pk sterk. Er is ook een benzineversie met een 2.0l 16v motor onder de kap, goed voor 120pk. Nadien komt er ook een 2.5l turbodiesel met common-rail injectie en 4 kleppen per cilinder (133pk). Alle versies, behalve de 82pk diesel, zullen voorzien zijn van een handgeschakelde zesbak.

In de versie met korte wielbasis (gesloten bestelwagen) kan je beschikken over een laadruimte van 2,41 meter lang en 1,38 meter hoog. Dat is een laadvolume van ongeveer 5 kubieke meter. De lange versie heeft een laadvloer van 2,81 meter lang en biedt bijgevolg plaats voor 3 Euro-paletten. Hij beschikt over iets minder dan 6 kubieke meter laadvolume. Alle Vivaro's zijn standaard uitgerust met een 1 meter brede schuifdeur aan de passagierszijde. In de optielijst vind je ook een schuifdeur aan de bestuurderszijde. Je mag in het beste geval 1,2 ton laden deze bestelwagen. Je hebt de keuze uit een versie met een maximaal toegelaten gewicht van 2,7 ton en een versie die daar nog 200kg bijdoet

De Vivaro is ook inzetbaar voor personenvervoer (leverbaar vanaf de herfst). De versie met korte wielbasis is uitgerust met 2 zetelrijen, de versie met lange wielbasis doet daar nog een zetelrij bij. De achterste rij is zowieso een dubbele, neerklapbare bank. Met een maximum van 9 zitplaatsen, beschikt de Vivaro Combi nog steeds over een laadvolume van 1216l, als je tot aan het dak wil stapelen.



Opel maakt voor dit werkbeest overvloedig gebruik van gegalvaniseerde metaalplaat. Een anticorrosiegarantie van maar liefst 12 jaar is het gevolg. De Vivaro is, naast een stevige koetswerkstructuur, standaard voorzien van ABS , bestuurdersairbag, driepuntsgordels (met gordelspanners op de buitenste zetels), en hoofdsteunen op alle zetels. Een passagiersairbag en zijdelingse airbags staan in de optielijst.



De Vivaro is in samenwerking met Renault ontwikkeld, en dat zie je. De designers wilden de functionaliteit ondersteunen met een opwindend design en het resultaat mag er wezen. De grote voorbumper met ingebouwde richtingaanwijzers en mistlampen en de grote voorlichtblokken met helder afdekglas geven de Vivaro een dynamisch en eigentijds uiterlijk. De achterzijde doet ons vooral in de vorm van de achterlichten, die ter hoogte van de achterbumper beginnen en tot aan het dak reiken, wat denken aan een Renault Kangoo. Het bolle cabinedak zorgt voor een gemakkelijkere instap en een beter zijdelings zicht

De goedkoopste Vivaro is de versie met korte wielbasis en 1.9DI motor (82pk), je moet er minimaal 639.000 BEF (excl. BTW) of € 15.840 (excl. BTW) voor over hebben. De voorlopig duurste versie is de Vivaro Combi (passagiersversie leverbaar vanaf de herfst) met lange wielbasis en 1.9DTI-motor (100pk). Die wisselt van eigenaar vanaf 739.000 BEF (excl. BTW) of € 18.320 (excl. BTW).