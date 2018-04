Opel Astra Cabrio in Génève

Door: BV

D

e nieuwe Astra Cabriolet (de zesde koetswerkvariant) debuteert op het autosalon in Génève (1-11 maart). Opel belooft een praktische 2-deurs met elektrisch wegklapbare soft-top voor alledaags gebruik. Net als de Coupé, waar hij op gebaseerd is, wordt deze dakloze bij Bertone gebouwd.De lijn kenmerkt zich door een ononderbroken, naar boven oplopende taillelijn. Koetswerkelementen als spiegels en deurhandgrepen zijn netjes in de kleur van de wagen gelakt. De donkere achterlichtblokken en het latje chroom aan de kofferklep moeten de standing van de wagen benadrukken.Een Cabrio is natuurlijk vooral ontworpen om van de zon te profiteren, maar ze hebben er bij Opel alles aan gedaan om de wagen ook in het dagdagelijks gebruik praktisch te maken. De Astra Cabrio beschikt over 4 echte zitplaatsen met voldoende beenruimte en een koffer van 330l, wat duidelijk meer is dan het gemiddelde in zijn klasse. Het drielagige vouwdak is voorzien van een verwarmde krasbestendige achteruit in glas.De superluxueuse ‘Bertone’-versie wordt standaard geleverd met o.a. lederen interieur, windscherm en afstandsbediening voor het elektrische vouwdak.Het lijstje met veiligheidsuitrusting omvat actieve hoofdsteunen op de voorzetels, frontale airbags, zijdelingse airbags als je daarvoor wil bijbetalen, en driepuntsveiligheids­gordels op de vier zetels, die vooraan van gordelspanners voorzien zijn. Wie de Astra op z’n dak legt zal de versterkte A-stijlen en de stalen structuur van de achterste hoofdsteunen weten te appreciëren. ABS is standaard op alle modellen. Bij de zwaardere versies behoort ook ESP en tractiecontrole tot de standaarduitrusting.

Je kan kiezen uit 3 motorisaties: de 1.6, 1.8 en 2.2 benzinemotoren die we ook in andere Astra’s (zoals de Coupé) terugvinden. De 1.6 produceert 100pk. De 2.2 is 147 paardjes sterk en daarmee de krachtigste Cabrio-motorisatie. Je kan er meer dan 200km/u mee op de teller halen.

De verkoop start in de lente van dit jaar.