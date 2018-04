Jaguar F-Type op komst

Door: BV

O

p het vorige salon in Detroit, intussen alweer zo goed als een jaar geleden, stelde Jaguar het F-Type prototype voor. Het publiek reageerde laaiend enthousiast op deze kleine XK8, waardoor Jaguar’s beslissing om de wagen ook effectief in productie te nemen niet geheel als een verassing komt. De eerste tekeningen van het productiemodel laten al enkele verschillen met het prototype zien. Een nog spitsere snuit met dito lichtblokken, een hertekende achterkant en zijspiegels die weer op de vertrouwde plaats staan (in plaats van bovenaan de A-stijl bij het prototype) zijn de meest in het oog springende. De achterzijde krijgt wat BMW Z8 allures, met lange smalle lichten.Het zal nog minstens 3 jaar duren voor de F-Type in de showrooms staat te pronken. Jaguar boert tegenwoordig zo goed dat de ontwikkelingsafdeling de vraag naar nieuwe modellen en versies (15 tegen 2004) niet meer bij kan houden.