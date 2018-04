Subaru gammawijziging

Door: BV

et de start van dit nieuwe jaar heeft Subaru volgende wijzigingen in zijn gamma doorgevoerd. De Vivio is uit de catalogus gehaald, terwijl de Justy II voortaan nog enkel met Power package (stuurbekrachtiging, elektrische ruiten vooraan en centrale vergrendeling) verkrijgbaar is. De nieuwe Impreza is intussen al feestelijk binnengehaald

Subaru voorziet zijn topmodel, de Outback, sinds kort van een 3.0l zescilindermotor met viertrapsautomaat. Die produceert 210pk en is daarmee meteen de krachtigste en duurste Outback. Voor 1.560.000 BEF (€ 38.600) krijgt u er meteen automatische airco, cruise control en een lederen interieur bij.

Alle Subaru modellen, van de kleinste tot de grootste, zijn uitgerust met All Wheel Drive.