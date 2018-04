Subaru Impreza geprijsd

Door: BV

a bijna 8 jaar trouwe dienst, werd onlangs op het salon van Birmingham de nieuwe Impreza voorgesteld

De hertekende Subaru kreeg een nieuwe snuit met opvallende koplampen met transparant glas en krachtige welvingen. De Sedan werd 4cm breder en 2,5cm hoger. De Plus-versie, die het midden houdt tussen een break en een vijfdeurs, werd zelfs 6,5cm hoger.In het interieur werd ook één en ander gewijzigd. Het dashboard is volledig nieuw, en de middenconsole is nu van aluminiumaccenten voorzien. De Impreza WRX kan rekenen op extraatjes als een Momo-sportstuur, geperforeerde aluminium pedalen en een met leer beklede versnellingspook

De motoren zijn nagenoeg dezelfde, al werden voor de gelegenheid nieuwe typeaanduidingen geïntroduceerd. Je hebt nu de keuze uit een 1.6TS, een 2.0GX en een 2.0WRX. Ze zijn allen voorzien van een viercilinder boxermotor en All Wheel Drive. De AWD zorgt voor een variabele en optimale verdeling van het vermogen over de vier wielen. Dat staat borg voor meer grip, op eender welke ondergrond

Alle handgeschakelde versies van de Impreza AWD kregen een nieuwe versnellingsbak, die ervoor zorgt dat de schakelovergangen nog soepeler verlopen en het AWD-systeem optimaal functioneert. De 1.6TS Plus en de 2.0GX krijgen beide standaard een vering met een hoge en een lage stand die tijdens het rijden in te schakelen valt. Dat komt vooral van pas wanneer de auto als trekwagen of voor occasionele terreinuitstapjes gebruikt wordt.



De goedkoopste Impreza is de 1.6TS Sedan. Voor net geen 645.000 BEF (€ 15.990) wisselt die van eigenaar. De goedkoopste plus kost 679.000 BEF (€ 16.830). De motor produceert dan 95pk bij 5.000t./min

De 2.0 produceert 125pk bij 5.600t./min en is verkrijgbaar met handgeschakelde vijfbak of viertrapsautomaat. De 2.0GX wisselt in de goedkoopste versie (de handgeschakelde Sedan) voor 767.000 BEF (€ 19.000 ) van eigenaar. De duurste tweeliter zonder turbo is de 2.0GX Plus met automaat. Die moet Subaru 800.000 BEF (€ 19.830) opbrengen

De van de raceversie afgeleidde tweeliter viercilinder boxermotor met turbo, de Impreza WRX, kreeg een nieuw katalysatorsysteem, een nieuwe turbocompressor en een grotere intercooler. De motor braakt 218pk uit bij 5.600t./min. Dat maakt de Impreza om en bij de 230km/u snel. Een spurtje van 0 tot 100 kan onder 6,5 seconden. Stoppen doet hij middels geventileerde schijven, voor én achter. Uiterlijk is de WRX herkenbaar aan de luchthapper op de motorkap, de 17-duims lichtmetalen velgen en de voorbumper met opvallende ronde mistlampen. Ook de Plus kan u in WRX uitvoering krijgen. Zelfs de duurste WRX kost nog maar 1.093.900 BEF of € 27.117.