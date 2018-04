Raar: facelift voor oude Clio

Door: REDACTIE

enault kondigde bij de lancering van de Őalweer- flink gegroeide Clio III aan dat de tweede generatie nog wel even in de catalogus zou blijven. Dat gebeurt weliswaar met een uitgedund motoren- en uitrustingsprogramma. Die uitbol-strategie is op zich niet uitzonderlijk, maar Renault troost zich nu de moeite om voor het ‘oude’ model nog een facelift te bedenken, en dat is zelden gezien. Vooraan wijzigt er niet veel, al worden de beschermstrips van de bumper geweerd. Het aanbod omvat ook meteen twee nieuwe koetswerktinten.

De grootste aanpassing is voor de kont; waar de nummerplaathouder z’n vertrouwde stek op de kofferklep moet opgeven. Die resideert voortaan in de nieuwe achterbumper. De klep zelf kreeg een opvallende vouwlijn, waardoor de Clio meer conform de heersende huisstijl is.