Nieuwe Peugeot Expert TEPEE combi

Door: REDACTIE

Op de 206/207 na heeft Peugeot in al zijn modellen reeksen een break, combi of SW versie in huis. Tot van bestelauto’s afgeleide personenwagens toe. Dit is na de nieuwe Boxer (een personenwagenvariante voor de vakantiebureaus met de tot elf plaatsen bijzonder geschikt voor bijv. het vervoer van en naar de luchthaven), nu ook het geval met de volgende lente uitkomende nieuwe Expert. De Expert Tepee (in analogie met de Noord-Amerikaanse Indiaanse prairietenten Tipi) is een combinatie van ruime gezinswagen, vrijetijdsauto en uiteraard ook desgewenst bruikbaar als lastwagen.

Het model is vooral het interieur omgebouwd tot personenwagen en dit met twee zetelrijen achterin en het voordeel dat de toegang tot de achterste rij gemakkelijk via de schuifdeur gebeurt. Alle zetels zijn individueel en achteraan kunnen de zetels worden gekanteld, geplooid en zelfs uitgenomen. Er zijn, de gordijnluchtzakken inbegrepen, zes airbags aanwezig. De ruitoppervlakte van 5,85 dm² geeft de inzittenden een goed panoramisch uitzicht op de omgeving. De drie uitrustingsversies zijn: Comfort, Vrije Tijd en Premium. Die rijden trouwens als een goede grote break. En hij heeft nog een leuke look ook.

Op onze vraag of Peugeot hiermee t.o.v. de 807 geen concurrentie in huis binnenhaalt kregen wij als antwoord dat de 807 meer een Super-de-Luxe monovolumer is daar waar de Expert Tepee toch is afgeleid van een bestelauto… Het is maar dat je het weet.