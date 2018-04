Het Autosalon van Genève 'by night'

Door: BV

De afgelopen editie van het Salon van Genève kreeg zo maar eventjes 670.000 bezoekers over de vloer. Die kwamen natuurlijk allemaal overdag, tijdens de openingsuren. Tijdens de persdag, de dag voor professionals of één van de reguliere bezoekersdagen. Wij vroegen ons evenwel af wat er ’s nachts allemaal gebeurt op de belangrijkste autobeurs ter wereld. En hoe het eruit zag. We vroegen én kregen toestemming voor een exclusieve nachtelijke reportage. We snoven de sfeer op en gingen op zoek naar de meest markante beelden. Die vind je in de bijhorende fotospecial. Zo zag u het Autosalon van Genève nog nooit.

Licht, véél licht

Het eerste wat opvalt als we om 23u toegang krijgen tot de tentoonstellingshallen? Wel, het is er in geen geval donker. De meeste stands laten het gros van de verlichting ’s nachts gewoon branden. Niet meteen de grote, hitte producerende spots in het plafond, maar wél de gespecialiseerde verlichting en de gigantische LED-schermen. Zaken waarvan het risico bestaat dat ze niet meer functioneren als je de volgende ochtend probeert op te starten. Het gaat per slot van rekening allemaal over tijdelijke, inderhaast opgebouwde constructies.



Vertimmerwerken en nieuwe inrichting

Dat er verschil is tussen de stands tijdens de eerste dag en de daarop volgende dagen, is duidelijk. Tijdens de eerste dag, de dag waarop traditioneel de media toegang krijgen, zijn slechts een handvol voertuigen moeilijk bereikbaar. De autoconstructeur heeft er immers baat bij dat z’n product door de pers zo veel mogelijk betast, bekeken en gefotografeerd kan worden. Maar als de echte volkstoeloop begint, houdt het z’n pareltjes liefst wat op afstand. Op de verschillende stands worden daarom schermen gemonteerd. Daar zijn de ploegen ’s nachts mee in de weer.



Sommige constructeurs nemen gewoonweg geen genoegen met de montage van enkele schermen. Bij Maserati gaat er bijvoorbeeld een compleet nieuwe vloer in de stand. Op één dag. En nogal wat autobouwers herschikken hun voertuigen. Zo stonden er tijdens de eerste dag zo maar eventjes 5 Mercedes V-Klasse te blinken op de stand met de Ster. Dat was immers een Wereldpremière. Dag twee waren die allemaal verdwenen. De Mercedes C-Klasse stond er toen in de plaats. En daarmee weet je meteen hoe relatief zo’n ‘wereldpremière’ is. Het publiek kreeg ‘m niet te zien.

Op zoek naar perfectie

Elke millimeter De kuisploegen zijn tot de vroege uurtjes in de weer om de stands weer op te blinken. Een dag later herhaalt het nachtelijke ritueel zich weer.

Als apen klauteren de technici aan touwen de hemel in. Om een spot bij te richten, of een lamp te vervangen. Alles om de producten van de constructeur zo goed mogelijk te presenteren. En ook de stands moeten er piekfijn uitzien. Nogal wat daarvan zijn tegenwoordig voorzien van vloeren in maagdelijk wit. Hoe dat proper blijft? Wel, door een heel leger tot in de vroege uurtjes (bij Toyota wel tot half 4 in de ochtend) elke millimeter te laten poetsen. Een dag later herhaalt het ritueel zich weer.

Fotografie: Photojoost.com exclusief voor Auto55.be