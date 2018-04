Mazda viert 40 jaar wankelmotor

Door: REDACTIE

Mazda grijpt vandaag naar de feestneuzen. Het is immers exact veertig jaar geleden dat de Japanners de Cosmo Sport introduceerden. De eerste Mazda met een wankelmotor ging op 30 mei 1967 in de verkoop. Intussen verkocht Mazda net geen 2 miljoen wagens met een motor met roterende cilinderkamers en is het de enige constructeur ter wereld die nog een dergelijke aandrijflijn aanbiedt (in de RX-8). Het Duitse NSU was destijds de pionier. Het bouwde wankelmotoren in een massaproduct in, maar kampte met betrouwbaarheidsproblemen die het bedrijf finaal de strop omdeden.

In de jaren vijftig werd in de autosector druk getest met wankel- of rotary-motoren. Onder meer door motorgigant Mercedes, al kwam het niet tot serieproductie. De levensduur van wankelmotoren is inmiddels geen struikelblok meer en ze leveren (in verhouding tot hun cilinderinhoud) uitzonderlijk veel vermogen. Daartegenover staat een hoger dan gemiddelde dorst, zowel naar motorolie als brandstof toe.

Een jaar na de introductie van de Cosmo Sport, in 1968, zette Mazda voor het eerst sportwagens met een wankelmotor in. Het hoogtepunt in de sportieve loopbaan van het product kwam in 1991. Een Mazda 787B werd toen de eerste (en tot op heden enige) Japanse auto die ooit de 24 Uren van Le Mans kon winnen.

De Cosmo Sport werd opgevolgd door de Familia Rotary Coupe, Savanna, RX-7 en Eunos Cosmo. Het blok werd ook in minder voor de hand liggende modellen gelepeld. Zoals de Luce Rotary (1974, ook wel gekend als RX-4), Roadpacer (1975) of de 929 (1977 - 1981) die een meer familiale roeping hadden. In 1973 kwam een Rotary Pickup uit en een jaar later werd het blok zelfs in de Parkway Rotary 26 - een bus!- gelepeld. In april 2003 werd de RX-8 gelanceerd, voorzien van een atmosferische RENESIS-wankelmotor van de laatste generatie. Daarvan bestaat nu ook een variant op waterstof. In Japan worden op dit eigenste ogenblik zeven van die waterstofmodellen dagelijks ingezet.