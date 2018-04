VW Golf V (2003 - 2008)

Door: AUTO55

Na 6 jaar trouwe dienst kon er alweer een generatie op pensioen, wat VW de kans gaf om verder te borduren op de immer populaire middenklasser. En om nog beter te doen dan z'n voorganger kreeg de Golf een koetswerk dat maar liefst 35 procent stijver werd, een vier-link-achterwielopanging en een nieuwe DSG-bak met 7 verzetten ingeplant.

Ook de veiligheidsuitrusting bleef niet ongemoeid. Zijdelingse plofkussens werden geïntroduceerd en het comfortniveau werd op peil gehouden door bi-xenon koplampen, een regensensor voor de ruitenwissers en een panoramisch zonnedak.

In 2004 liet de kersverse GTI zich tot een geblazen benzinemotor met directe injectie verleiden en twee jaar later kreeg de TSI de combinatie turbo/compressor onder de kap - een principe dat vandaag nog steeds wordt uitgevoerd op de 1.4 TSI uit de Polo GTI/Seat Ibiza Cupra. Datzelfde jaar werd de Golf Plus onder de aandacht gebracht, later gevolgd door de CrossGolf en de Golf Bluemotion, die met een gemiddelde dorst van 4,5l/100km bewees dat het zuiniger kon. In z'n totaliteit kon nummer 5 in de reeks zowat 3,27 miljoen klanten bekoren.