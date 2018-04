Ferrari 340/375 MM Berlinetta Competizione (1953)

Door: BV

Natuurlijk is er plaats in onze retrorubriek voor unieke Ferrari's. En daartoe hoort deze Ferrari 375MM Competizione uit 1953 zeker. Met chassisnummer 0320AM is dit één van drie fabrieks-Ferrari's die in 1953 werden ingeschreven voor de 24-uursrace in Le Mans. Daar kwam het model op 13 juni aan de start met startnummer 14 en de piloten Mike Hawthorn en Nino Farina achter het stuur. Na twaalf ronden reed de auto op de tweede plaats. Bij een pitstop werd de remvloeistof bijgevuld, wat leidde tot diskwalificatie. Een nogal obscure regel verbood destijds het aanvullen van voertuigvloeitstoffen voor de 28ste ronde. Later kwam de auto onder meer nog in actie tijdens de 24 Uren van Spa en de Carrera Panamericana.

Terwijl het koetswerk inmiddels hersteld werd in de staat die het had tijdens bovenstaande Le Mans-wedstrijd (een koetswerk van PininFarina, afgeleid van de 250 MM), getuigt de motor nog van latere evoluties. Terwijl de uithoudingswedstrijd destijds nog werd gereden met een 4,1l V12, is het exemplaar tegenwoordig voorzien van een 4,5l grote twaalfcilinder die amper een maand later werd gemonteerd en meteen gepaard ging met enkele (niet meer zichtbare) aerodynamische upgrades en een kleinere voorruit.

De aanwezigheid van vier trommelremmen en een starre achteras met semi-elliptische veren, verraadt de zestig jaar architectuur van model. Maar aan het vermogen van de met drie Weber 40 Carburattoren gevoedde twaalfcilinder zal het niet liggen. Die levert 340pk.

De Ferrari werd vanaf 2006 minitieus gerestaureerd. Het exemplaar was vervolgens onder meer te zien op het Goodwood Festival of Speed (2008, 2010) won de Louis Vuitton Classic en viel in de prijzen op het Pebble Beach Concours d'Elegance. In 2013 werd hij geveild. Een Britse verzamelaar betaalde er net geen € 10 miljoen voor. Hem bekijken in de fotospecial is echter helemaal gratis.