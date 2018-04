Lamborghini: 50 jaar auto's (deel 2)

Door: AUTO55

Op de autobeurs waar Lamborghini eerder de 350 GT onder de algemene aandacht bracht, werd in 1965 een huidloze bolide met een in het midden en dwarsgeplaatste 4,0l V12 uit de 400 GT voorgereden. De voorbode van het P400-prototype, waarvan het productiemodel geschiedenis zou schrijven. In maart 1966 was het zover. De door Marcello Gandini getekende Miura schitterde op het autosalon van Genève en deed zelfs Enzo Ferrari slikken. Het was de eerste in een lange reeks raspaarden met de krachtbron in het midden en met de naam verwijzend naar een stier. Miura's stonden bekend als woeste en intelligente beesten uit het stierenvechten. Een passie van Ferruccio. Al is daarmee slechts een deel van het logo verklaard.

In 1973 en opnieuw in Genève, en na enkele varianten op het Miura-thema (waaronder buitenbeentje Jota en beroemdheid SV, ook bekend als de hekkensluiter) parkeerde Lamborghini de LP400 Countach onder de spots. Met een felrode huidskleur, een zwart suède interieur en - voor het eerst - de fameuze vleugeldeuren die later ook de Diablo zouden typeren. De Countach zorgde alweer voor een schokeffect doorheen het autolandschap, maar Lamborghini zou snel in slechte papieren geraken vanwege een geannuleerde tractorlevering in '74. Het leidde Ferruccio ertoe zijn aandeel in de fabriek te verkopen, waarna Fiat zich die koek toeëigende.

Op de verkoop van auto's alleen overleven lukte Lamborghini behoorlijk, tot de oliecrisis roet in het eten gooide. De productie verliep voortaan erg moeizaam en wachtlijsten van twee jaar vormden geen uitzonderingen meer. Mede dankzij Walter Wolf, een welgestelde Canadees, bleef het merk overeind. Al kwam de genadeslag er in 1978 toch. Lamborghini vroeg het faillissement aan en de Italiaanse rechtbank ging op zoek naar een overnemer. De Zwitserse inversteerdersgroep Mimran stelde zich kandidaat en haalde het bedrijf in 1980 uit het slop. De Countach werd daarop nog verder ontwikkeld onder leiding van Patrick Mimran, één van de investerende broers. Om achteraf de hele boel aan de Chrysler Corporation te verkopen.

