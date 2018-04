Egger-Lohner-Elektromobil Modell C.2 Phaeton (1898)

Door: AUTO55

Een halve eeuw voor de bouw van de eerste echte Porsche, met typeaanduiding 356, liet bedenker Ferdinand al een staaltje techniek op de wereld los dat zijn tijd ver vooruit was. Op 26 juni 1898 presenteerde de toen 22-jarige Oostenrijker immers de Egger-Lohner-Elektromobil Modell C.2 Phaeton, een volledig van stroom afhangende vierwieler die als één van de eerste auto's in Oostenrijk de baan op mocht. De P1, want zo werd hij al snel genoemd, woog 130kg droog aan de haak en puurde 3 tot maximaal (en kortstondig) 5pk uit zijn elektromotor. De snelheid was regelbaar in twaalf stappen en je geraakte er tot 80km ver mee.

Elektrorace

In september 1899, tijdens de Internationale Motorwagen Ausstellung in Berlijn, nam de P1 deel aan een wedstrijd voor ‘elektromobielen'. Het 40 kilometer lange parcours was bedoeld om de prestaties van de voertuigen te kunnen meten. Mede door sterke glooiingen was dit traject zeer zwaar. Ferdinand Porsche en de P1 eindigden (met drie passagiers aan boord) als eerste, met 18 minuten voorsprong op de nummer twee. Meer dan de helft van alle deelnemers viel uit met technische problemen. Saillant detail: de P1 had in stadsverkeer het laagste energieverbruik van alle deelnemers.

Porsche museum

Op 31 januari aanstaande zal de Egger-Lohner-Elektromobil Modell C.2 Phaeton door de voorzitter van de raad van toezicht van Porsche AG (Wolfgang Porsche) en door de voorzitter van de raad van bestuur (Matthias Müller) in het Porsche museum worden uitgestald. Dat bestaat inmiddels ook 50 jaar. Vanaf 1 februari wordt de in zijn originele staat verkerende P1 dan officieel in de collectie opgenomen.