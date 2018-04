De Peugeots van Enzo Ferrari

Door: BV

Als automerk heeft Ferrari banden met Fiat sinds 1973. Dat de hoge bonzen van het bedrijf, en dan met name oprichter en icoon Enzo Ferrari, vanaf dan beroep doen op de betere Fiat’s voor verplaatsingen waarvoor hun eigen voertuigen niet zo geschikt zijn, is nogal wiedes. Maar daarvoor? Toen shopte Ferrari Frans. Bij Peugeot.



Een schoonzus in Zuid-Frankrijk



Hoe Enzo Ferrari ooit voor de eerste keer aan een Peugeot kwam, is onduidelijk. Er wordt gesproken en geschreven over een schoonzus die in Zuid-Frankrijk woonde, Nice of Marseilles - zelfs dat is niet zeker, die voor het eerst met een Peugeot kwam aanzetten en Enzo overtuigde. Er is evenwel geen hard bewijs van. Wat minstens even voor de hand ligt, is de band tussen ontwerper Pininfarina en de oude heer. Het Italiaanse stijlhuis verzorgde destijds de lijnen van menig voertuig van zowel het Franse als het Italiaanse merk. Het wordt op z’n minst gezien als een ‘factor’.



Van 1966 tot 1973





“ De auto's van z'n eigen merk werden volgens de overlevering echter slechts spaarzaam gebruikt ”

De Italiaanse Peugeot Club zocht en vond de chauffeur die Enzo Ferrari begeleidde van 1969 tot bij z’n dood in 1988. Hij vertelt dat de topman van het sportwagenmerk al in 1966 gebruik maakte van een Peugeot voor z’n gewone verplaatsingen. Wellicht omdat de eigen voertuigen uit die periode ongeschikt en te onbetrouwbaar waren voor dagelijks gebruik. Die Peugeot 404 sedan werd bijna altijd door Ferrari zelf bestuurd, maar hij zat nooit alleen in de auto. Hij werd tenminste vergezeld van een Chauffeur, soms ook van een bodyguard. De 404 was zilvergrijs met beige leder, een nardi-stuurwiel en de mistlichten van een Lancia Flaminia.In ’69 werd de Peugeot afgelost door een 504, ditmaal een donkerblauwe met een lichtgekleurd interieur. Die deed overigens minder lang dienst. In 1970 of ’71 werd die immers vervangen door de elegante Coupé van dezelfde modelreeks. Ferrari heeft er niet lang van kunnen genieten. In 1972 kreeg hij last van z’n knie en vanaf dan liet hij autorijden steevast over aan z’n chauffeur.Natuurlijk had Ferrari ook auto’s van z’n eigen merk in de garage staan. Die werden volgens de overlevering echter slechts spaarzaam gebruikt. Een Ferrari 365GT die haast uitsluitend voor promotiedoeleinden werd ingezet bijvoorbeeld. Wat Enzo wel frequent gebruikte - vooral in de winter - was een Mini. Cadeau gekregen van uitvinder Alec Issigonis.Peugeot’s werden tenslotte ook ingezet in andere delen van Ferrari’s operatie. Als servicewagen voor de Formule 1-teams bijvoorbeeld. Destijds waren dat nog geen überluxueuze mobilhomes. Toen voldeed een Peugeot 404 Break. Er is niet alleen een foto van - modelautofabrikant zorgde er zelfs voor dat er een hoop kleine exemplaren van bestaan.