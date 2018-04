Golf IV (1997 - 2003)

Door: AUTO55

Een nieuwe wind raasde door het Volkswagen-concern. Hoofdontwerper Harmut Warkuß ijverde voor een heldere, eenvoudige tekentaal die resulteerde in een bijna tijdloze lijn voor modellen als de Passat, Bora en uiteraard de Golf. Niet voor niets wordt de vierde generatie door velen als de knapste van de reeks beschouwd. En wie goed heeft opgelet weet waar de huidige Golf z'n inspiratie voor de C-stijl vandaan haalde.

Vanaf 1998 waren elektronische stabiliteitscontrole, remassistentie en het eerste model met Haldex-koppeling - de 4Motion - een feit. Het Golf-onderstel werd gedeeld binnen de VW-groep en kwam ook in de Audi TT terecht, maar die bleek niet over de juiste rijeigenschappen te beschikken. ESP kon dat euvel (deels) oplossen en werd in 1999 ook bij het basispakket van de Golf gevoegd, zij het in eerste instantie enkel in Duitsland.

Nog voor de eeuwwisseling werd de zesversnellingsbak ingevoerd en in 2001 lanceerde VW een 180pk-sterke GTI ter ere van diens 25ste verjaardag. Een jaar later was het de beurt aan de direct ingespoten benzinemotor (FSI), nog wat extra luchtkussens en de snelste versie op de markt, met de klinkende naam R32. De R stond voor de 3.2-liter V6 onder de kap kon die pochen met een topsnelheid van 250km/u en evenveel paarden in stal. Het was ook de eerste Golf met de gekende DSG-automaat aan boord.

De Golf IV zou de geschiedenis ingaan als de eerste van z'n soort met volledige galvanisatie, satellietnavigatie en xenonkoplampen. Het totaalplaatje kwam op 4,92 miljoen stuks.