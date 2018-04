Mazda MX-5 NB (1998 - 2005)

Door: AUTO55

Toen zowat 10 jaar na de MX-5 NA de tweede lichting voor aflossing zorgde, bleef puur rijplezier gelukkig het hoofdargument om de Japanse roadster in huis te halen. De achterwielaandrijving vereiste wat meer concentratie dan de gemiddelde auto uit die tijd, maar beloonde hiervoor gul met ongekend rijplezier voor de ervaren chauffeur.

Exit klaplichten

De Mazda MX-5 NB (ook wel mark 2) nam afstand van de vertrouwde klaplichten met ronde optiek en ruilde ze voor ovalen exemplaren, die duidelijk meer lichtopbrengst verzekerden. Al namen lang niet alle aanhangers van de MX-5 het Mazda in dank af. De chroomaccenten van de eerste generatie werden eveneens achterwege gelaten en vervangen door onder meer portiergrepen in koetswerkkleur. De carrosserie werd hertekend zodat de kleine Mazda gespierder oogde, terwijl in het interieur enkele centimeters werden gewonnen, soms net voldoende om wat grotere gestalten een bestelbon te laten tekenen.

Facelift

De tweede generatie bleef geheel trouw aan de oorspronkelijke waarden, maar onderging desondanks al in 2001 een facelift, wat naast een optische correctie ook zaken als bekerhouders en nieuwe stoelen opleverde voor de inzittenden. Bij de aanpassingen vermelden we ook de versterking van het koetswerk met het oog op meer stijfheid (bredere en dikkere drempels), de montage van een performanter remsysteem alsook de aanwezigheid van gordelspanners. Nog meer aangename details waren de montage van een kofferbakverlichting, elektrische ruiten met pulsbediening, zetelverwarming en een goed tegen zijn taak opgewassen audiosysteem in 2 DIN-behuizing.

Meer vermogen

Onder de motorkap van de MX-5 NB werkte de 1.8-litermotor met 'sequential valve timing' voor betere respons over het ganse toerentalgebied. De 1.8 leverde 141pk en 162Nm koppel bij 4.500tr/min. Al was er natuurlijk ook nog altijd een instapmodel, dat € 20.000 kostte en waarin een 110pk sterke 1.600 met 134Nm koppel bij 5.000tr/min al heel wat rijplezier kon bieden.