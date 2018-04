Mazda MX-5 Roadster-Coupé

Door: AUTO55

Pakweg een jaar na de voorstelling van de Mazda MX-5 NC verscheen in de herfst van 2006 de MX-5 Roadster-Coupé. Mazda deed er alles aan om het silhouet van de roadster onaangetast te laten en ontwikkelde daarom een flinterdun, elektrisch bediend kunststofdak uit composietmateriaal, dat de hoogte van de wagen nauwelijks 10mm deed toenemen. Het dak uit composietmateriaal met aan de binnenkant een afwerking uit geweven versterkte glasvezel, legde slechts 18kg meergewicht in de schaal ten opzichte van het originele stoffen dak. Hierdoor kwamen de sportieve prestaties van dit speelse karretje niet in het gedrang en bleef ook het verbruik onveranderd. Net zoals het koffervolume overigens (150 liter). De manuele ontgrendeling van de kap werd overgenomen uit de roadster, maar twee knoppen bovenaan het dashboard zorgden voor elektrisch openen of sluiten. Bij gesloten dak en 120km/u lag het geluidsniveau 8dB lager dan bij de roadster.

Bijgespijkerd

Voor modeljaar 2009 voerde Mazda een facelift door voor zowel de Roadster als Roadster-Coupé, met een agressievere look voor de frontpartij als hoofdkenmerk. De wagen kreeg nieuwe koplampblokken met witte richtingaanwijzers en nieuwe kaders rondom de mistlichten. Deze ingreep droeg tevens bij tot een verbeterde aerodynamica. Mazda zorgde ook voor meer onderscheid tussen de Roadster en Roadster-Coupe, door een verschillend radiatorrooster - honingraat en chroomkader voor de Roadster-Coupé - alsook een in de koplampblokken verwerkte chroomrand en zilveren vatting voor de mistlichten bij de Roadster-Coupé te monteren.

Zuiniger

Alle motoren werden zuiniger bij eenzelfde vermogen en koppel. Ook de ultrakort schakelende versnellingsbak werd aangepast voor nog snellere en preciezere schakelbewegingen. Voor het eerst was de MX-5 in Europa ook leverbaar met een 6-trapsautomaat, zij het enkele leverbaar op de 2.0. De automatische schakelmechaniek is uitgerust met de 'Direct Activematic' (DAM) functie die manueel schakelen toelaat via schakellepels aan het stuurwiel. Dankzij Active Adaptive Shift (AAS) wordt de schakelkarakteristiek aangepast aan de rijstijl van de bestuurder.