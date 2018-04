Toen bouwde Harrier een opvouwbare jeep (1957)

Door: BV

Harrier doet misschien wel een belletje rinkelen als fabrikant van de jump jet straaljager die vooral door de Britse luchtmacht zo geliefd is. Maar deze unieke constructie is van een gelijknamige kleinere Britse fabrikant. Het is, in essentie, een opvouwbare jeep.



Een doos

De Britse krijgsmacht was in de jaren vijftig op zoek naar een flexibel inzetbaar voertuig dat gemakkelijk transporteerbaar was, dat desnoods aan een parachute uit een vliegtuig gedropt kon worden en dat ook onder een helikopter kon gehangen worden. Ene J. Dolphin tekende voor de kleine fabrikant deze erg Spartaans ogende constructie. Die woog slechts 320kg en was opvouwbaar tot een rechthoekige doos die 3,15m lang, 91cm breed en 53cm hoog was.



Voor vier

Dat betekende dat het voertuig dat op klapstoeltjes plaats bood voor vier inzittenden door net zo veel mensen kon gedragen worden in opgevouwen toestand. De hele zaak klaar maken voor gebruik nam niet eens 1 minuut in beslag.

Voor de aandrijving tekende een 650cc tweetakt tweecilindermotor afkomstig uit de motorfietsindustrie. De luchtgekoelde eenheid leverde niet meer dan 30pk, maar door het lage totaalgewicht en de aanwezigheid van vier versnellingen (nog lang geen evidentie in de fifties) was het toestel in staat om een erg respectabele topsnelheid van 100km/u te halen.



Onvindbaar

Harrier bouwde vier prototypes van de opvouwbare Jeep voor testen in 1957. Ten minste één exemplaar overleeft tot vandaag, maar het voertuig kon niet op de zegen rekenen van de Britse autoriteiten. Er werden er dan ook geen meer gebouwd.